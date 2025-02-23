ما هي حقيقة وجود عشرة آلاف مقاتل من سوريا في ضاحية بيروت الجنوبية؟

علق ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية د.جاك نيريا على التقارير التي تحدثت عن تواجد عشرة آلاف من المقاتلين قدموا من سوريا وتموضعوا في الضاحية الجنوبية، خلال تغطية خاصة عن جنازة حسن نصر الله قدمتها دالية عبد الغني قائلا إن" هناك قوات إضافية أخرى جاءت من العراق وهناك الفاطميين والزينبيين، يتواجدون جميعا في الضاحية الجنوبية حتى يجهزوا أنفسهم لأي تطورات أمنية مستقبلية، وفي وقت من الأوقات ستصل هذه القوات إلى جنوب لبنان، وعندها ستطرأ مشكلة، لكن هذا ليس وارد حاليا على الطاولة".

في المقابل عقب الخبير في شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ :"المقاتلون المشاركون في تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، لم يأتوا إلى لبنان كمقاتلين ، بل للمشاركة في التشييع، فهم دخلوا بشكل علني وعندما تطلب منهم الحكومة اللبنانية المغادرة سيغادرون" مضيفا عن عدم رد حزب الله على أي هجمات جوية إسرائيلية "حزب الله لا يخطط لمواجهة مع إسرائيل في هذه المرحلة، لبنان يدخل مرحلة جديدة ... حزب الله قرر أن لا يطلق أي رصاصة واحدة على كل من يخترق الأجواء اللبنانية، وذلك حتى يعطي للدولة اللبنانية فرصة حتى تثبت أنها قادرة، وهو يقف خلف الدولة اللبنانية.