تل أبيب: شاب يواجه اتهامات بعد منعه مدنيين من دخول ملجأ أثناء حالة تأهب صاروخي في وسط المدينة

استجوبت الشرطة الإسرائيلية أحد سكان تل أبيب بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يمنع مدنيين من دخول ملجأ أثناء حالة تأهب صاروخي في وسط المدينة. وقع الحادث، الخميس المنصرم، في مبنى سكني بينما كانت صفارات الإنذار تدوي في المنطقة.ووفقًا لعائلته، فهو جندي سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. والتحقيق جارٍ.

وفي بيان صدر عقب نشر الفيديو، أقر الرجل برد فعله الجسدي وقال إنه "يتحمل المسؤولية"، مؤكداً أن اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الموقف برمته.

وقال الشاب إنه طلب من الحاضرين التوجه إلى ملجأ عام قريب حتى يُحجز الملجأ الخاص لسكان المبنى. ووفقًا له، تصاعد النقاش بعد تبادل الإهانات، بما في ذلك اتهامه بأنه "نازي"، في ظلّ حالة من التوتر نتيجة الإنذار.

ويُشتبه أيضاً في اعتدائه على امرأة كانت موجودة في المكان. بعد استجوابه، أُطلق سراحه بشروط معينة. أكد مسؤولو إنفاذ القانون مجدداً على أن منع الوصول إلى منطقة محمية يُعد جريمة جنائية في إسرائيل. وشددوا على أنه بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بحماية الأرواح، فإن منع المدنيين من الاحتماء أثناء حالة التأهب قد يُعرّض السلامة العامة للخطر. وذكرت الشرطة أنها استجابت لبلاغ ورد إلى رقم الطوارئ 100. وتوجه الضباط إلى مكان الحادث لتوضيح ملابساته قبل استدعاء المشتبه به لاستجوابه.