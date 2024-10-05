لم تقدم إسرائيل أي ضمانات للحكومة الأمريكية بأن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية غير مطروحة ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN الليلة الماضية (الجمعة).

وأضاف المسؤول أنه "من الصعب للغاية معرفة" ما إذا كانت إسرائيل ستستغل ذكرى هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس للرد. وقال المسؤول ردا على سؤال لشبكة سي إن إن عما إذا كانت إسرائيل قد أكدت للولايات المتحدة أن المواقع النووية الإيرانية ستكون غير مطروحة على الطاولة: "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة فضلا عن القوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".

أعرب المسؤولون الأمريكيون عن دعمهم لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال الكثيرون علنًا إنه يجب أن تكون هناك عواقب، وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤولون أيضًا عن مخاوفهم بشأن اشتعال المنطقة في الوقت الذي يتعاملون فيه مع الوضع المتقلب بشكل متزايد الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية الأسبوع إن الولايات المتحدة لن تدعم إسرائيل من أجل الإضرار بالبرنامج النووي الإيراني. وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لو كنت مكانهم، لفكرت في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط".