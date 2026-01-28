السعودية تقود مساعي لمنع انفجار الصراع الأمريكي–الإيراني

كشفت مصادر في الأسرة الحاكمة السعودية لقناة N12، الأربعاء، عن جهود دبلوماسية مشتركة مع سلطنة عمان وقطر تهدف لإقناع إيران بالتوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة ترامب، في ظل مخاوف من تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وطهران. وأكد المصدر أن "أي تحرك عسكري سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة"، مشيرًا إلى أن التنسيق الخليجي يهدف إلى منع الانزلاق نحو مواجهة.

وأضاف المصدر أن الرئيس الإيراني أبلغ السلطات السعودية أن بلاده لا تقبل بـ"السخاء الأمريكي" وأن أي اتفاق محتمل مع ترامب قد يتم إلغاؤه من قبل رئيس أمريكي لاحق، ما يجعل طهران حذرة في التعامل مع أي اتفاق جديد. ولفت المصدر إلى أن إيران تتميز بخبرة في المفاوضات طويلة الأمد، وأن الضغط الأمريكي يصل اليوم إلى أقصى حد.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية لن تتدخل في النزاع ولن تسمح باستخدام أجوائها لمهاجمة أي طرف، مؤكدة أن هدفها الرئيسي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.