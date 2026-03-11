مبادرات سياسية بلا صدى.. هل حُسمت المعركة في لبنان لصالح الخيار العسكري؟

مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، يبدو أن المسار السياسي في لبنان يواجه طريقاً مسدوداً، في وقت يتقدم فيه الخيار العسكري على أي مبادرات دبلوماسية. فالمبادرة التي أعلنها الرئيس اللبناني جوزاف عون لوقف الحرب والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لم تلقَ حتى الآن استجابة واضحة من تل أبيب أو واشنطن، بينما تستمر العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة على الأرض.

المبادرة التي طرحها عون تضمنت أربع نقاط رئيسية: وقفاً كاملاً لإطلاق النار، تعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب، نزع سلاح حزب الله ومصادرة مخازنه، ثم إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية. غير أن هذه المبادرة جاءت في لحظة تبدو فيها موازين القوى الميدانية والسياسية غير مهيأة لنجاح أي مسار تفاوضي سريع.

برودة أمربكية وتشكيك إسرائيلي

تشير المعطيات الدبلوماسية إلى أن ردود الفعل في واشنطن وتل أبيب كانت فاترة. فالإدارة الأميركية تبدي، بحسب مصادر لبنانية، استياءً متزايداً من أداء السلطات اللبنانية، معتبرة أن الدولة تأخرت طويلاً في معالجة ملف سلاح حزب الله. وفي هذا السياق، ترى واشنطن أن المبادرات السياسية جاءت متأخرة بعد أن فرضت التطورات العسكرية واقعاً جديداً على الأرض.

أما إسرائيل، فتتمسك وفق تقديرات سياسية وأمنية بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق تغيير جذري في ميزان القوى مع حزب الله، وليس فقط وقف إطلاق النار. وتقول مصادر إسرائيلية إن الهدف لم يعد يقتصر على ردع الحزب، بل يشمل تفكيك بنيته العسكرية وتقليص نفوذه الميداني في جنوب لبنان.

التصعيد الميداني يتقدم على الدبلوماسية

على الأرض، يتواصل التصعيد العسكري بوتيرة مرتفعة. فقد كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على مواقع مرتبطة بحزب الله في الجنوب اللبناني، خصوصاً في محيط صيدا وصور والضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب إصدار إنذارات إخلاء متكررة لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وتشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل قد تكون بصدد تكريس واقع ميداني جديد في الجنوب اللبناني، من خلال الضغط العسكري المكثف على البنية العسكرية واللوجستية للحزب، بالتوازي مع توسيع نطاق العمليات إلى عمق المناطق الجنوبية.

في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ويرفض ما يعتبره "تنازلات سياسية" تقدمها الدولة اللبنانية، ما يعكس فجوة داخلية لبنانية واضحة حول كيفية التعامل مع الحرب ومستقبل سلاح الحزب.

أزمة داخلية لبنانية

يترافق التصعيد العسكري مع توتر سياسي داخلي في لبنان، حيث تعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل لانتقادات حادة وصلت إلى حد المطالبة بإقالته وتعيين قيادة أكثر صرامة في مواجهة حزب الله. غير أن الرئيس عون سارع إلى الدفاع عن المؤسسة العسكرية وقائدها، مؤكداً أن استقرار الجيش يمثل ركناً أساسياً لاستقرار الدولة.

كما شن عون هجوماً غير مسبوق على حزب الله، متهماً إياه بالعمل لخدمة مصالح إيران على حساب الدولة اللبنانية، ومعتبراً أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يهدد بجر لبنان إلى حرب أوسع.

مبادرات دولية بلا تأثير

في الوقت نفسه، تبدو المبادرات الدولية، بما فيها المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون، عاجزة عن تغيير مسار الأحداث. فهذه المبادرات تقوم أساساً على وقف إطلاق النار مقابل تجميد العمليات العسكرية، إلا أن الواقع الميداني والتوازنات الإقليمية يجعلان تنفيذها أمراً بالغ الصعوبة.

ويرى محللون أن حزب الله يعتبر المعركة الحالية مسألة وجودية مرتبطة مباشرة بمصير المواجهة الإقليمية مع إيران، في حين ترى إسرائيل في الحرب فرصة لإحداث تغيير استراتيجي في الساحة اللبنانية.

حرب قد تطول

في ظل هذه المعطيات، تزداد التقديرات في الأوساط السياسية والعسكرية بأن الحرب في لبنان قد تكون أطول وأكثر تعقيداً من المواجهة مع إيران نفسها. فالصراع هنا لا يقتصر على جولة عسكرية محدودة، بل يرتبط بإعادة تشكيل ميزان القوى في لبنان والمنطقة.

وبينما تتصاعد العمليات العسكرية ويتواصل النزوح من مناطق الجنوب، يبدو أن صوت الحرب لا يزال أعلى بكثير من أي مسار سياسي، ما يطرح سؤالاً مفتوحاً حول ما إذا كانت المبادرات الدبلوماسية قادرة على اللحاق بالوقائع التي تفرضها المعركة على الأرض.