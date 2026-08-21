قالت مصادر كردية في سوريا إن تركيا تعمل على توسيع نفوذها في شمال البلاد، وإنها تدرس التمدد نحو مناطق قريبة من الحدود العراقية في شرق سوريا، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

وبحسب التقرير، يرى مسؤولون أكراد أن الوجود التركي في شمال سوريا ليس تطورًا جديدًا، مشيرين إلى أن الانتشار العسكري التركي في مناطق من شمال البلاد بدأ منذ عام 2016.

وقال مسؤولون في منظمات حقوقية كردية إن أنقرة تحاول، عبر السلطة السورية الجديدة في دمشق، تعزيز نفوذها إلى درجة تحويل سوريا إلى ما يشبه "ولاية تابعة لها"، مضيفين أن تركيا، وفق تقديرهم، "لا تهتم فعلًا بالشعب السوري".

نفوذ تركي عبر فصائل سورية

ونقلت "كان 11" عن مسؤول عسكري كان حتى وقت قريب جزءًا من القوات الكردية في شمال سوريا قوله إن تركيا تملك نفوذًا استخباراتيًا واسعًا داخل سوريا، ولا تعتمد في توسيع نفوذها على وجود قوات تركية مباشرة فحسب، وإنما أيضًا على فصائل سورية مدعومة من أنقرة أُدمجت في الجيش السوري الجديد التابع للرئيس أحمد الشرع.

وأضاف المصدر أن تركيا والفصائل الموالية لها تتجه أنظارها نحو شرق سوريا، ولا سيما المناطق القريبة من الحدود مع العراق.

تحذيرات من نشاط الفصائل الموالية لأنقرة

وبحسب المصدر الكردي، نقل الأكراد إلى الجانب الأميركي معلومات استخباراتية بشأن نشاط الفصائل السورية المدعومة من تركيا، بما في ذلك مزاعم تتعلق بالسماح بعمليات تهريب أسلحة من إيران عبر الحدود السورية العراقية.

وقال المصدر إن الأكراد أبلغوا الأميركيين بأن تنامي النفوذ التركي في هذه المناطق يمثل «خطرًا كبيرًا»، لكنه أضاف أن واشنطن، وفق روايته، لم تُبدِ اهتمامًا كافيًا بهذه التحذيرات.

وتأتي هذه المزاعم في ظل تنافس متزايد على النفوذ داخل سوريا، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز حضورها السياسي والأمني، بينما يحاول الأكراد الحفاظ على نفوذهم وموقعهم ضمن ترتيبات الحكم الجديدة في دمشق.