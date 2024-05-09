جماعة الحوثي تعلن استهداف 112 سفينة إسرائيلية وغربية وتتوعد بالمزيد من التصعيد

أعلن زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، اليوم أن جماعته استهدفت 112 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ بدء عملياتها الداعمة لغزة في نوفمبر 2023. وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي رداً على التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متوعداً إسرائيل بمراحل جديدة من التصعيد.

وفي خطاب نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الحوثي إن "عمليات جبهة اليمن مستمرة في استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي"، مضيفاً أن العمليات خلال الأسبوع الجاري شملت إطلاق 10 صواريخ بالستية ومجنحة بالإضافة إلى طائرة مسيرة.

وأوضح أن عمليات الشهر الماضي تضمنت 25 عملية استهدفت بـ71 صاروخاً بالستيا ومجنحاً وطائرة مسيرة، مؤكداً أن الجماعة حققت إصابات مباشرة في ثلاث سفن إسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي.

وأضاف الحوثي أن الجماعة تقف "تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم من الولايات المتحدة، مستهدفة سفن الشحن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بها في البحر الأحمر. وأكد على عزم الجماعة مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على رفح، توعد الحوثي بتصعيد العمليات ضد جميع السفن المرتبطة بإسرائيل، مشيراً إلى أن أي سفينة قد نقلت بضائع إلى موانئ إسرائيل بعد صدور قرار الحظر ستكون هدفاً لقواته في أي مكان.