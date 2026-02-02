الايرانيون حذروا خامنئي: هجوم أمريكي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه" للنظام

القيادة الإيرانية قلقة من احتمال أن تؤدي ضربة أمريكية إلى كسر قبضة نظام الملالي، وفي الوقت نفسه تحفّز الجمهور الغاضب على العودة إلى الشوارع، وذلك بحسب تقرير نُشر اليوم (الإثنين) في رويترز.

في الاجتماعات مع القائد الأعلى آية الله علي خامنئي، قيل له إن الغضب الشعبي من قمع الاحتجاجات في الشهر الماضي – الذي كان الأكثر دموية منذ الثورة عام 1979 – وصل إلى نقطة لم يعد فيها الخوف يردع المواطنين. وأضاف مسؤولون رسميون أن "كثيراً من الإيرانيين مستعدون لمواجهة قوات الأمن مرة أخرى، وأن ضغطاً خارجياً مثل هجوم أمريكي محدود قد يعزز الانتفاضة ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للنظام".

يشير التقرير إلى أن أي تمرد كهذا في أعقاب هجوم سيكون مخالفاً لرد فعل الجمهور الإيراني على الهجمات السابقة ضد البرنامج النووي، والتي لم يصاحبها مظاهرات ضد الحكومة.

بالتوازي، يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن: وصول حاملة طائرات أمريكية وزيادة الدعم للسفن الحربية في الشرق الأوسط وسعا من قدرة العمل العسكري للولايات المتحدة، بعد أن هددت مرارًا وتكرارًا بالتدخل عقب قمع الاحتجاجات الدموي.