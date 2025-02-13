محلل سياسي أردني: "إجماع عربي على إخراج حماس من المشهد"

صرح المحلل السياسي الأردني عمر الرداد إن القمة العربية الطارئة التي ستعقد بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تهجير الغزيين" ستكون أكثر "حزما حيال حركة حماس"، وقال الرداد "القمم العربية التي عقدت بعد السابع من أكتوبر أكدت على أهمية تولي السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير السلطة وإنها الممثل الشرعي والوحيد"، وجاءت تصريحات الرداد خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي.

وتابع الرداد "أعتقد أن العرب سيكونون أكثر جرأة في مؤتمر القمة العربي القادم، وسيسمون الأمور بأسمائها، أيضا حماس تدرك هذه الحقيقة اليوم، رغم الصور الإعلامية ومحاولة تثبيت سلطتها عبر الصورة خلال عملية التبادل أو إظهار مظاهر مسلحة، لكنها تدرك اليوم أنه مطلوب غيابها بشكلها العسكري والسياسي عن المشهد، بدون ذلك سنبقى ندور في نفس الدائرة".

لمتابعة المزيد من تصريحاته يمكن مشاهدة الفيديو:

حلقة برنامج "هذا المساء" كاملة: