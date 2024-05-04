بلينكن :"الولايات المتحدة لن تدعم عملية برفح بدون خطة لحماية السكان.. وهذا هو موقف محمد بن سلمان من التطبيع"

تحدث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم السبت عن المفاوضات الجارية أمام حماس اليوم وقال خلال مؤتمر في اريزونا الأمريكية إن الأمر الوحيد الذي يعيق تطبيق وقف إطلاق النار هو رد حماس على الموضوع، كما تطرق بلينكن الى موقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف مشددا على أنه نه بدون خطة حماية للمواطنين الغريين في رفح، الولايات المتحدة لن تتمكن من دعم العملية في المنطقة، وقال بلينكن :"الحكومة الإسرائيلية معقدة للغاية لتحقيق التوازن، يجب على نتنياهو أن يأخذ هذا بعين الاعتبار" وتابع :" فمعظم ما يفعله يعكس موقف جزء كبير من الإسرائيليين في الوقت الحالي"، هذا مجتمع في حالة صدمة. من الصعب جدا اختراق هذه الصدمة. لكننا كأصدقاء إسرائيل يجب علينا أن نقول لهم ما نعتقد أنه يخدم مصالحهم".

كما تطرق بلينكن الى اتفاق التطبيع بين السعودية والولايات المتحدة مشيرا الى أنه أجرى اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقال :"جلست معه وقال لي إنه يريد التطبيع مع إسرائيل وإنه يريد ذلك بأقرب وقت ممكن، لكن يجب التوصل الى تهدئة في غزة والتوصل الى مسار واضح الى الدولة الفلسطينية. هذا ما يجب أن يراه الناس في المنطقة لدعم التطبيع".

وشدد بلينكن على أهمية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للتوصل الى اتفاق مع السعودية ومستقبل الشرق الأوسط :"يوجد خمسة ملايين فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وسبعة ملايين في إسرائيل، ولا أي أحد سيذهب الى مكان آخر. كان الوضع الراهن يعمل بشكل رائع حتى السابع من أكتوبر- ثم فشل بشكل كارثي. يجب أن نرجع خطوة إلى الوراء وأن نسأل أنفسنا. يجب نريد أن نرى المستقبل. هل نريد ان نرى إسرائيل جزءا من المنطقة. هذا ممكن، لكنه يلزم حل للقضية الفلسطينية".