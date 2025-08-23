تقرير: إسرائيل تحقق ما إذا كان الصاروخ الحوثي الجمعة "انشطاري"

قد يعجبك أيضًا -

يُجري سلاح الجو الإسرائيلي منذ ليلة أمس (الجمعة) تحقيقًا في سبب فشل اعتراض صاروخ حوثي أُطلق من اليمن مساء السبت، بعد انفجار جزء منه في فناء منزل في جينتون وسط إسرائيل.

ومن بين أمور أخرى، وفقا لموقع "واينت" جرى فحص ما إذا كان الصاروخ يحتوي على مكونات عنقودية - تُشبه الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال حرب الأيام الاثني عشر. يُشير هذا إلى أن الصاروخ إنشطاري قادر على نشر ذخائر صغيرة، تنتشر على مساحة واسعة نسبيًا.

خلال الحرب مع إيران في يونيو/حزيران، اعتقدت المؤسسة الأمن الإسرائيلية أن بعض الصواريخ انشطارية تحتوي على ذخائر إضافية - انفجرت عند سقوطها. وقد تشكّل هذا الافتراض نتيجةً للنتائج التي جُمعت من مواقع تحطم مُختلفة.

بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ الليلة الماضية، نشر المسؤول الحوثي البارز، نصر الدين عامر، مقطع فيديو، لم تتضح مصداقيته، يُظهر لحظة "انشطار" الصاروخ. وكتب أن "هذه هي اللحظة التي تفكك فيها الصاروخ اليمني إلى عدة صواريخ في سماء إسرائيل".