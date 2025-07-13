تقرير: الرئيس الإيراني أصيب في هجوم إسرائيلي خلال الحرب

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أفادت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أصيب في ساقه في غارة جوية إسرائيلية خلال الحرب.

أفادت وكالة أنباء فارس، المقربة من الحرس الثوري، أن الهجوم وقع صباح يوم الاثنين 16 يونيو/حزيران، أثناء انعقاد المجلس الأعلى للأمن القومي في الطوابق السفلية من مبنى غرب طهران. وحضر الاجتماع الرئيس، ورئيس البرلمان محمد باقر جاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسن أجايي، ومسؤولون كبار آخرون، وفقًا للتقرير.

وُجهت ست قنابل أو صواريخ إلى مداخل ومخارج المبنى في محاولة لإغلاق منافذ الهروب وتعطيل حركة الهواء، على غرار عملية اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت. وأدت الانفجارات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، لكن المسؤولين تمكنوا من الفرار عبر مخرج طوارئ مُعدّ مسبقًا.

وذكرت الوكالة أن الرئيس بازشكيان وعددًا من المسؤولين الآخرين أصيبوا بجروح طفيفة في أرجلهم أثناء مغادرتهم. ونظرًا لدقة المعلومات المستخدمة في الهجوم، أشار التقرير إلى أن السلطات تُحقق في احتمال وجود تعاون مع إسرائيل. وبينما لم يُقدم التقرير مزيدًا من التفاصيل حول مكان الاجتماع، أفادت قناة "إيران إنترناشونال" بشن غارة جوية إسرائيلية على منطقة قرب شهرك غرب طهران في ذلك اليوم.

قبل بضعة أيام، صرّح محسن رضائي، وهو جنرال كبير في الحرس الثوري، للتلفزيون الرسمي بأن إسرائيل "هاجمت ست نقاط كان يجتمع فيها المجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن لم يُلحق أي ضرر يُذكر بأي من أعضائه".

وسبق للرئيس بازشكيان أن اتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله. وقال لتاكر كارلسون في مقابلة الأسبوع الماضي: "لقد حاولوا، نعم. لقد تصرفوا وفقًا لذلك، لكنهم فشلوا".