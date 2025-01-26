الولايات المتحدة تعلن: وقف إطلاق النار في لبنان سيستمر حتى 18 فبراير

أعلنت الولايات المتحدة الليلة (بين الأحد والاثنين) أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيتم تمديده حتى 18 شباط/فبراير. كما أعلن البيت الأبيض أن حكومة لبنان وإسرائيل والحكومة الأمريكية ستبدأ أيضًا مفاوضات لإعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023. وأكد مكتب رئيس الوزراء الانتقالي اللبناني الإعلان الأمريكي.

وأعلنت إسرائيل نهاية الأسبوع أن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى منتشرة في عدة مناطق بجنوب لبنان بعد الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفقا لبيان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في لبنان.

"في الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار في لبنان، تقرر أن الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي يجب أن يتم في غضون 60 يوما. وأوضح ديوان رئيس الحكومة أن "عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال. بينما ينسحب حزب الله إلى ما وراء الليطاني".