الإمارات تحث إسرائيل وحماس على قبول دعوة الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف النار وصفقة الرهائن

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الجمعة، إن "الإمارات حثت إسرائيل وحركة حماس على قبول دعوة من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في 15 أغسطس/آب الجاري".

وأضاف البيان "الإمارات تنضم إلى الدعوة الموجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن "وفداً إسرائيلياً سيشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن رهائن مع حركة حماس الأسبوع الوشيك"، يأتي ذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ومصر وقطر، أمس الخميس، دعوة مشتركة لاستئناف المحادثات الأسبوع الوشيك بهدف التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد مكتب نتنياهو، في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، أن "المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون للمشاركة في المحادثات يوم 15 أغسطس /آب الحالي، قائلاً: "إن الوفد سيسافر إلى أي مكان يتم تحديده لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري"، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

ومن جهته وصف وزير المالية الإسرائيلي ، بتسلئيل سموتريتش، اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "فخ خطير"، في أعقاب تجدد جهود دبلوماسية لوقف الحرب في غزة.وقال سموتريتش على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "اتفاقاً من هذا القبيل من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة، قبل تدمير جماعة حماس المتشددة، ومن شأنه أن يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وقتل اليهود مرة أخرى".وحذر وزير المالية الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الوقوع في هذا الفخ.

ووصف الاتفاق بأنه اتفاق استسلام سيفرضه الوسطاء على إسرائيل. وأضاف: "هذا الاتفاق يعني أيضاً أن جماعات حزب الله الشيعية في لبنان ستكون قادرة على البقاء في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الشمالية من إسرائيل، ما سيضعف بشكل كبير قدرة إسرائيل على الردع في الصراع الأوسع في الشرق الأوسط".