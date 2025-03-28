مورجان أورتاغوس: لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله، وترمب يدعم بالكامل إسرائيل للرد على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

أعربت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورجان أورتاغوس، اليوم الجمعة، عن "دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب الكامل لإسرائيل للرد على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان"، مشيرة إلى أنه "على الحكومة اللبناني تحمل المسؤولية بنزع سلاح حزب الله"، وأضافت "لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح الحزب"

بشأن ما إذا كانت تعتبر هجمات الإسرائيليين المتكررة داخل لبنان "انتهاك" للاتفاق أما لا، قالت أورتاغوس: "بالتأكيد لا، ما تفعله إسرائيل هو أنها ترد عندما لا يتم نزع سلاح حزب الله أو كلما كان هناك عناصر من حزب الله لم يتم اعتقالهم أو التعامل معهم من قبل الجيش اللبناني".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات في لبنان، الجمعة، حمّلت المبعوثة الأميركية في لقاء مع "الشرق" الحكومة اللبنانية مسؤولية "نزع سلاح حزب الله"، وذلك بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية بين بيروت وتل أبيب، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وشددت المسؤولة الأميركية على ضرورة "ألا تقود المليشيات والجماعات الإرهابية لبنان، كأن ذلك حزب الله أو الجماعات الفلسطينية مثل حماس"، معتبرة أن "تلك الجماعات المسلحة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل". وأضافت: "لولا حقيقة أنه تم اعتراض تلك الصواريخ عن طريق نظام القبة الحديدية الدفاعي، لكان هناك مدنيون قد قتلوا في إسرائيل ما قد يثير حرباً أوسع نطاقاً".ولفتت إلى أن "أي هجوم يحدث اليوم بسبب أن الجماعات الإرهابية أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وهذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".وأشارت إلى أن "ذلك دفع إسرائيل لضرورة الرد على أي هجوم تتعرض له"، موضحة أن "إسرائيل ليست بحاجة إلى إذن من الولايات المتحدة للرد على هجوم تنفذه الجماعات الإرهابية".وأعربت دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "الكامل" لإسرائيل لرد على لـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار.