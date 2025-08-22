الخارجية الإيراني: طهران ودول الترويكا الأوروبية ستستأنف المحادثات النووية الثلاثاء الوشيك

قد يعجبك أيضًا -

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن"طهران مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني" مشيرا إلى أن"طهران ودول الترويكا الأوروبية ستستأنف المحادثات النووية الثلاثاء الوشيك".

ومن جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، على أنه "من المقرر عقد محادثات الأسبوع المقبل، بين إيران وقوى أوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني".وكتب بارو على إكس "تلقينا للتو مكالمة مهمة بين زملائي ديفيد لامي ووزير الخارجية الألماني وكايا كالاس، ونظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات التي نستعد لإعادة فرضها على إيران".

وفي السياق أفادت وكالة أنباء "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيرانية سيجري اتصالًا هاتفيًا مشتركًا مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وقد هددت القوى الأوروبية الثلاث بأنها ستفعّل عقوبات الأمم المتحدة عبر آلية الزناد إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات"، مشيرة إلى أن "محور هذه المحادثات الهاتفية اليوم (الجمعة) بين عراقجي ونظرائه الأوروبيين سيكون المفاوضات النووية والعقوبات".

وتعتقد الترويكا الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة أن إيران تستخدم برنامجها النووي من أجل تطوير محتمل لأسلحة نووية.