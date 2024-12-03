المبادرة الإماراتية الأمريكية لإبعاد بشار الأسد عن طهران ورفع العقوبات عن سوريا

أفادت وكالة رويترز نقلا عن خمسة مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات عن سوريا إذا نأت الحكومة السورية بنفسها عن إيران وقطعت طرق نقل الأسلحة لحزب الله اللبناني، ووفقا لرويترز تزايدت هذه النقاشات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية، والتي دفعت مع قرب انتهاء موعد العقوبات الأمريكية الصارمة (قانون قيصر) على سوريا في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري ومع الحرب الإسرائيلية في لبنان وغزة وأهداف إيرانية في سوريا.

أشارت الوكالة بأن هذه النقاشات جرت قبل سيطرة "هيئة تحرير الشام" على حلب، وقالت هذه المصادر بأن تقدم فصائل المعارضة هو بمثابة مؤشر دقيق على مواطن الضعف التي اعترت تحالف الحكومة السورية مع إيرانية، وهو ما تسعى المبادرة الإماراتية والأمريكية لاستغلاله.

إلا أن قبول الرئيس السوري بمساعدة إيرانية لتنفيذ هجوم مضاد قد يعقد جهود إبعاده عن ايران. ونقلت رويترز في هذا الجانب عن مصدرين أمريكيين وأربعة مصادر سورية ولبنانية ودبلوماسيين أجنبيين أن الولايات المتحدة والامارات تريان فرص سانحة لدق إسفين بين الحكومة السورية وايران.

ووفقا للمصادر فإن الإمارات تأمل منذ وقت طويل إبعاد الرئيس السوري عن ايران وبناء علاقات تجارية مع سوريا، لكن العقوبات الأمريكية تعيق تلك الجهود. ونقل التقرير عن ديبلوماسي كبير في المنطقة على اطلاع على مواقف ايران قال إن طهران علمت أن "جهودا تجري خلف الكواليس من دول عربية لعزل ايران من خلال إبعاد سوريا عن طهران" مضيفا أن تلك الجهود مرتبطة بعروض لتخفيف محتمل للعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

في حين أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير حزب الله أن التنظيم لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين الى شمال سوريا لدعم الجيش السوري هناك، وذكر المصادر أنه لم يطلب بعد من حزب الله التدخل وإنه "ليس مستعداً لإرسال قوات إلى سوريا في هذه المرحلة".

بينما صرح مصدر أمريكي مطلع أن مسؤولين من البيت الأبيض ناقشوا مبادرة بهذا الشأن مع مسؤولين إماراتيين، وأرجعوا هذا الى اهتمام الإمارات بتمويل إعادة إعمار سوريا إضافة الى ضعف موقف بشار الأسد بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. وقال المصدر الأمريكي إن احتمال تخفيف العقوبات على سوريا، بالتزامن مع استهداف إسرائيل لحلفاء إيران، يخلق ’فرصة’ لتطبيق "أسلوب العصا والجزرة" لكسر تحالف سوريا مع كل من إيران وحزب الله.