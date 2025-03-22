شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي ايدو نتنياهو:"السابع من أكتوبر دفن نهائيا وهم حل الدولتين"

"لقد غيّر السابع من أكتوبر نظرتنا ونظرة العالم أجمع." بهذه الكلمات افتتح الدكتور ايدو نتنياهو شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته في منتدى "شباتربوت" الثقافي في بئر السبع، اليوم السبت، وفي خطاب ذي دلالات سياسية واضحة، قدم الطبيب المدرب تحليلاً للوضع في إسرائيل والدروس المستفادة من الهجوم ا الذي هز البلاد. وأضاف "لقد تحررت الغالبية العظمى من الإسرائيليين من الوهم بأن حل الدولتين لشعبين من شأنه أن يجلب السلام". أقلية فقط ما زالت تتحدث عن ذلك. أخيرًا، أدرك الناس ما يريده أعداؤنا حقًا: تدميرنا، واستئصالنا. لم يُخفِ شقيق رئيس الحكومة استغرابه مما اعتبره صحوة متأخرة: "لا أدري لماذا لم يتجلَّ هذا الواقع خلال الانتفاضة، أو بعد اتفاقيات أوسلو، أو بعد فك الارتباط مع غزة. اليوم، يُصرِّح خصومنا جهارًا بأن إسرائيل لا حق لها في الوجود؛ وقد انكشف وجههم الحقيقي أخيرًا". وفي هذا السياق، كان إيدو نتنياهو قاطعاً بشأن الحاجة إلى الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية: "لا ينبغي لنا أن نتخلى عن سيطرتنا الضئيلة بين البحر ونهر الأردن، بما في ذلك السيطرة العسكرية على غزة، طالما أن هناك سكاناً معادين يقيمون هناك".

وفي معرض تناوله للقضية الحساسة المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دعا الدكتور نتنياهو إلى اتباع نهج يركز على الخلل المؤسسي بدلاً من التركيز على المسؤوليات الفردية. وأكد أنه "يجب علينا التحقيق بالطبع، ولكن هذا التحقيق لا يجب أن يكون شخصيا، حتى ضد رئيس الأركان". "يجب أن يكون الهدف هو منع وقوع مثل هذه الكوارث مرة أخرى، وليس إلقاء اللوم على الآخرين". ويعتقد شقيق رئيس الوزراء أن الخلل الرئيسي يكمن في "مفهوم خاطئ عام" ساد قبل الهجوم. نحن بحاجة إلى تغيير أنظمتنا لضمان عملها بشكل صحيح، بحيث لا يكون هناك مفهوم مهيمن واحد. ربما يكون من الضروري تعزيز التعاون بين الشاباك والجيش، والذي كان واضحًا أنه غير كافٍ.

وجه إيدو نتنياهو انتقادا مباشرا لما يراه "دولة عميقة" تعمل داخل المؤسسات الإسرائيلية. وأضاف أن "الدولة العميقة هي هذه البيروقراطية التي تراكمت لديها الكثير من السلطة ولم تعد تطيع ممثلي الشعب المنتخبين". "يعتقد هؤلاء المسؤولون أنهم يعرفون أفضل من أي شخص آخر، لأنهم يعتبرون أنفسهم أكثر ذكاءً وأكثر تعليماً من المواطن العادي." كان أشد انتقاداته لاذعًا موجهًا للنظام القضائي: "تعمل المحكمة العليا والنيابة العامة جنبًا إلى جنب. يعتبرون أنفسهم الحكماء والصالحين، ومن يجب عليهم منع هؤلاء "البرابرة" من حكم البلاد. هذه رؤية نخبوية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا برؤية [رئيس المحكمة العليا السابق] أهارون باراك لـ"ديمقراطية حقيقية" يحكم فيها "المستنيرون".

وفيما يتعلق بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مؤخرا، دافع الدكتور نتنياهو بقوة عن قرار الحكومة: "من حق الحكومة، بل ومن واجبها، أن تقرر من يرأس أجهزة الأمن في الدولة". وانتقد أيضا الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا ضد القرار، قائلا إنها كان ينبغي أن "ترفض على كافة المستويات". ورغم التوترات الاجتماعية والسياسية الحالية في إسرائيل، أعرب إيدو نتنياهو عن ثقته في أن البلاد لن تنزلق إلى حرب أهلية، "لأن غالبية الشعب لا تؤيد مثل هذا السيناريو". وتأتي هذه التصريحات التي أدلى بها شقيق رئيس الوزراء في وقت حرج حيث يعيش المجتمع الإسرائيلي انقساما عميقا بين أولئك الذين يدعمون سياسة الحكومة وأولئك الذين يحتجون بانتظام على قرارات معينة، ولا سيما الإصلاح القضائي وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مؤخرا. وعندما سأله المذيع عن علاقاته بأخيه رئيس الوزراء، أجاب إيدو نتنياهو ببساطة أنه يعبر عن آرائه الشخصية، ثمرة تأملاته كمواطن إسرائيلي، دون أن يدعي التحدث باسم الحكومة.