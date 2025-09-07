غموض يكتنف سبب انقطاعات الإنترنت بعدة دول بعد تضرر الكابلات المارة من البحر الأحمر

قد يعجبك أيضًا -

شهدت عدة دول في آسيا والشرق الأوسط انقطاعات في خدمة الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاء ذلك بعد ورود تقارير عن تضرر كابلات الاتصالات البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لا يزال سبب الحادث غير واضح، ولكن هناك مخاوف من تورط الحوثيين في اليمن، في إطار حملتهم للضغط على إسرائيل لوقف القتال في قطاع غزة.

تُعتبر كابلات الاتصالات البحرية بمثابة "أنابيب الإنترنت" في العالم. فمعظم المعلومات التي ترسل وتستقبل - الرسائل ومقاطع الفيديو ومكالمات الفيديو - تنتقل عبر ألياف بصرية رفيعة موضوعة تحت سطح البحر وتربط بين الدول والقارات. وقد يؤدي تلف هذه الكابلات إلى إبطاء سرعة التصفح وتعطيل الاتصالات بين مناطق بأكملها.

بشأن هذه الحالة تحديدا، أفادت وكالة رويترز أن مايكروسوفت أبلغت مستخدمي خدماتها السحابية في الشرق الأوسط باحتمال حدوث تأخيرات في نقل البيانات بسبب "انقطاعات متعددة في كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر". وقالت الشركة في بيان: "نتوقع تأخيرات أكبر لبعض البيانات التي كانت تمر سابقًا عبر الشرق الأوسط. ولن تتأثر البيانات التي لا تمر عبر المنطقة".

وكان التأثير قويًا في دول مثل الهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة. وأشارت منظمة NetBlocks، التي تراقب حركة الإنترنت حول العالم، إلى أن "سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر أثرت على اتصالات الإنترنت في العديد من الدول"، بما في ذلك الهند وباكستان. كما أبلغ المستخدمون في الإمارات عن بطء في التصفح، بينما لم تشهد دول أخرى أي انقطاعات ملحوظة.

يأتي هذا الهجوم في خضم سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر\تشرين ثاني 2023. ويشار الى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت الحوثيين عام 2024 بأنهم خططوا لإتلاف كابلات الاتصالات بأنفسهم، والتي قطعت عدة مرات لاحقا، لكن الحوثيين نفوا مسؤوليتهم عن الأمر.