تل أبيب تشتعل: الأخبار الزائفة حول الحرب تجتاح الشبكة

منذ بداية الحرب في ايران برز في مواقع التواصل الاجتماعي اجتياح الفيديوهات المفبركة والأخبار الكاذبة الشبكة بصورة واسعة أكثر من اي وقت مضي..

أحد مقاطع الفيديو المزيفة التي عرضتها وسائل الإعلام الإيرانية يُظهر تل أبيب مدمرة بالكامل، مع ناطحات سحاب منهارة ولهب لا يتوقف عن الاشتعال. كما تُعرَض على الشبكات توثيقات إضافية تُظهر مبانٍ مدمرة ودخان كثيف – إلا أن الأمر يتعلق في الواقع بتوثيقات من زلزال وقع في تركيا عام 2023.

منذ بداية القتال، انتشرت شائعات حول مقتل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين مثل النار في الهشيم. هذه الأخبار الكاذبة ترافقها أيضًا توثيقات من أحداث مختلفة تمامًا أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض منزلًا مشتعلًا في الولايات المتحدة وتدعي أنه منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية – تحصل على آلاف الإعجابات.

https://x.com/i/web/status/2030932946861920266 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

حتى المخرج الأسطوري كوينتن تارانتينو أُعلن كقتيل في هجوم صاروخي إيراني من قبل مستخدم في شبكة X، الذي لديه حوالي 150 ألف متابع. بعد عدة أيام، شوهد تارانتينو في حديقة ألعاب، بصحة جيدة وسليم.

مقاطع الفيديو المزيفة ليست موجهة فقط ضد إسرائيل - الإعلام الإيراني يُبلغ أيضًا عن إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومقتل 650 جنديًا أمريكيًا نتيجة هجوم إيراني، إلا أن هذا بالطبع غير صحيح على الإطلاق.