كشف تقارير عن تصاعد أزمة سياسية واقتصادية داخل إيران، بعدما لوّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالاستقالة من منصبه في محاولة للضغط من أجل عقد لقاء عاجل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر في دول منخرطة في الوساطة بين طهران وواشنطن.

وبحسب التقرير، أراد بزشكيان إبلاغ خامنئي بشكل مباشر بأن الوضع الاقتصادي في البلاد وصل إلى مرحلة حرجة، وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يتيح تخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات بات حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل.

ضغوط داخلية على المفاوضين الإيرانيين

وتكشف هذه التطورات، وفق التقرير، حجم الضغوط التي يتعرض لها المسؤولون الإيرانيون المشاركون في المفاوضات، إذ يواجه مؤيدو التوصل إلى اتفاق صعوبة في الوصول إلى المرشد الأعلى والحصول على فرصة لعرض مواقفهم.

ونقلت مصادر مشاركة في الوساطة أن المفاوضين الإيرانيين باتوا يتحدثون بشكل أكثر صراحة عن محدودية قدرتهم على التأثير في مسار المحادثات، مشيرين إلى أن أي اتفاق لن يكون ذا قيمة بالنسبة لطهران إذا لم يترافق مع مكاسب اقتصادية ملموسة وسريعة.

الحرس الثوري يلوّح بالتصعيد

في المقابل، يواصل الجناح العسكري المتشدد داخل إيران الدفع باتجاه موقف أكثر تصعيدًا.

وبحسب التقرير، تشير رسائل صادرة عن الحرس الثوري الإيراني إلى إمكانية استئناف وتوسيع الهجمات على السفن وناقلات النفط إذا لم يؤد أي اتفاق إلى نتائج اقتصادية كافية لطهران.

ويعكس ذلك وجود ضغوط متعارضة داخل النظام الإيراني؛ فمن جهة، تواجه البلاد أزمة اقتصادية متزايدة، ومن جهة أخرى، تتمسك أطراف عسكرية بخيار التصعيد والضغط على الولايات المتحدة.

المفاوضات تتوسع إلى الملف الاقتصادي

وأدت هذه الضغوط، وفق التقرير، إلى توسيع نطاق المفاوضات الجارية، بعدما كانت تتركز بصورة أساسية على ترتيبات مؤقتة تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتشمل المقترحات المطروحة، بحسب "وول ستريت جورنال"، إجراءات لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن إيران، من بينها إعفاءات من بعض العقوبات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط، إضافة إلى الإفراج عن أصول وأموال إيرانية مجمدة.

وكانت هذه البنود قد وردت في مذكرة تفاهم سابقة بين واشنطن وطهران، قبل أن تتعطل عملية تنفيذها.

وتسلط التطورات الضوء على صراع متزايد داخل دوائر صنع القرار الإيراني بين تيار يدفع نحو التوصل إلى تفاهم يخفف الأزمة الاقتصادية، وأطراف أخرى تتمسك بالتصعيد العسكري، في وقت تواجه فيه القيادة الإيرانية ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة.