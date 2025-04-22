"نجا من محاولة اغتيال سابقة"|| غارة تغتال القيادي في قوات الفجر الشيخ حسين عطوي جنوب بيروت

أفادت وسائل إعلان لبنانية عن مقتل الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر – الجناح العسكري للجماعة الإسلامية خلال الغارة بمنطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، وهو ما أكدته الجماعة بعد نعيه في وقت لاحق، ووفقا للمصادر فقد أطلق صاروخين من طائرة مسيرة مباشرة على السيارة، ما تسبب بتدميرها واندلاع النار بها.

https://x.com/i/web/status/1914599896688062553 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الدكتور عطوي من بلدة حاصبيا مرجعيون في جنوب لبنان وهو أستاذ في كلية الأداب في الجامعة اللبنانية ،وكان نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في كانون ثاني/يناير 2024 على طريق بلدة كوكبا في الجنوب ، حيث انفجر أحد الصواريخ فيه تسبب له بحروق بالوجه واليدين ، وتم توقيفه بوقت سابق من قبل مخابرات الجيش اللبناني، ووفقا لمصادر لبنانية شارك عطوي بالسنين السابقة بإطلاق القذائف تجاه إسرائيل.