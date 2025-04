"نجا من محاولة اغتيال سابقة"|| غارة تغتال القيادي في قوات الفجر الشيخ حسين عطوي جنوب بيروت

أفادت وسائل إعلان لبنانية عن مقتل الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر – الجناح العسكري للجماعة الإسلامية خلال الغارة بمنطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، وهو ما أكدته الجماعة بعد نعيه في وقت لاحق، ووفقا للمصادر فقد أطلق صاروخين من طائرة مسيرة مباشرة على السيارة، ما تسبب بتدميرها واندلاع النار بها.

