"تسليح ميلشيا ياسر أبو شباب في رفح أنقذ أرواح العديد من الجنود" || خطة الجيش الإسرائيلية التجريبية لتسليح الميلشيات في غزة

أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن خطة تسليح سكان غزة أنقذت أرواح جنود، جاء ذلك خلال تصريح مع مصادر إعلامية إسرائيلية، حيث قال إنه في الجيش الإسرائيلي أن هذا المشروع التجريبي "يقصر فترة سيطرة حماس بصورة كبيرة" . وتطرق الى عملية تسليح العشائر البدوية.

ووفقا للقناة N12 ولد المشروع بعد إدراك أن "إسقاط حماس يتطلب تشكيل حكم بديل، إلا أن القيادة السياسية رفضت حل من الأعلى، مثل السلطة الفلسطينية أو قوة متعددة الجنسيات. ولذلك تقرر إيجاد حل ميداني. في الماضي، بُذلت عدة محاولات فاشلة مع العشائر المحلية. وفي الشهر الماضي، بدأوا خطة تجريبية مع الميليشيات البدوية.

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وقال المسؤول الأمني للقناة : "الميليشيا البدوية في رفح خطة تجريبية وُلدت من الميدان، وقد أنقذت بالفعل أرواح العديد من الجنود (في إشارة لميلشيا ياسر أبو شباب التي تتموضع في رفح) . وإذا نجحت، فستُشكل بديلًا حقيقيًا لحماس، وتُقرّب نهاية هذه المنظمة ". وأضاف المسؤول الأمني: "هذه مجرد البداية، والتجربة ناجحة. يمكننا القول بالفعل إن نشاط الميليشيا أنقذ أرواح العديد من مقاتلينا".

تتضمن طريقة الجيش الإسرائيلي احتلال أراضٍ في قطاع غزة وإخلائها بشكل كامل من حماس. بعد ذلك، تُوضع الميليشيا البدوية في خلية محدودة المساحة، مُجهزة بالسلاح وسلطة التصرف. تُنفذ التجربة حاليًا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. في حال نجاحها، سيتم تكرارها في مناطق أخرى.