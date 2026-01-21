نتنياهو يستجيب لدعوة ترامب: سينضم كعضو إلى "مجلس السلام"

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم (الأربعاء) أن بنيامين نتنياهو قد قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسينضم كعضو إلى "المجلس الأعلى للسلام" لقطاع غزة، والذي سيتألف من قادة العالم. وقد اتخذ نتنياهو هذا القرار قبل نحو 24 ساعة من إعلان ترامب عن تشكيل مجلس السلام في دافوس.

قبل هذا الرد الإيجابي، كانت إسرائيل مترددة للغاية بشأن قبول الاقتراح. فمن جهة، كان قبول الاقتراح سيجنبها موقفاً محرجاً لترامب ويفقدها نفوذها في الهيئة الجديدة. ومن جهة أخرى، فإن المعنى العملي لهذا الإعلان هو قبول وجود دول، من بينها تركيا وقطر، بينما تمثل إسرائيل صوتاً متساوياً في القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وأمن البلاد.

جرى تلقي الدعوة بعد عدة أيام من الإدانة الشديدة وغير المسبوقة ضد ترامب وتركيبة اللجنة. في البيان الذي نُشر مساء السبت، كُتب: "إعلان تركيبة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، الخاضعة لمؤتمر السلام، لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها. وقد وجَّه رئيس الحكومة وزير الخارجية للتواصل بهذا الشأن مع وزير الخارجية الأمريكي". في بداية الأسبوع، نُشر في i24NEWS أن البيان تم تنسيقه مع الإدارة الأمريكية.

11 دولة وافقت حتى الآن علنًا على المشاركة في المجلس: أذربيجان، الأرجنتين، البحرين، بيلاروسيا، كندا، هنغاريا، إسرائيل، فيتنام، كازاخستان، المغرب والإمارات العربية المتحدة. رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، رفض.

صرح مصدر أمريكي لقناة CBS أن "ترامب يريد إجراء مراسم التوقيع يوم الخميس القادم، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس". وأضاف أن هناك ادعاء بأنه يفكر في توسيع صلاحيات الهيئة لتتجاوز غزة – بل وأن تكون منافساً للأمم المتحدة. وأضاف مسؤول رسمي في البيت الأبيض أن "كل دولار تقريباً" سيتم جمعه سيُستثمر في تفويض المجلس في غزة. أما جمع الأموال لإعادة إعمار غزة فسيكون جهداً منفصلاً.

أعلن البيت الأبيض أن الدول يمكنها المساهمة بمليار دولار لتصبح أعضاءً دائمين، بدلاً من العضوية التقليدية التي تمتد لثلاث سنوات، إلا أن كندا أشارت إلى أن الانضمام لن يكون مجدياً اقتصادياً. وذكر أحد المصادر أن بعض الدول ستساهم بمبالغ أقل بكثير، ربما تصل إلى 20 مليون دولار.