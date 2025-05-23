مصدران إيرانيان: المحادثات على ما يبدو لن تؤدي إلى اتفاق، مع إصرار واشنطن على تفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم

تقدر إيران أن "المحادثات بين طهران وواشنطن التي انطلقت اليوم الجمعة في روما، لن تؤدي إلى تقدم، بعد مطالبة واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وقال مصدران إيرانيان لشبكة CNN إن "المحادثات على ما يبدو لن تؤدي إلى اتفاق، مع إصرار الولايات المتحدة على أن تفكك طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم - وهو المطلب الذي يقول كبار المسؤولين الإيرانيين إنه سيؤدي إلى انهيار المفاوضات النووية".

وقالت المصادر إن "مشاركة إيران في محادثات روما كانت تهدف فقط إلى قياس موقف واشنطن الأخير وليس إلى السعي لتحقيق اختراق محتمل. وذكرت التقارير أيضا أن الشكوك تتزايد في إيران بشأن استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات".

وقالت المصادر في بيان مشترك إن "التصريحات الإعلامية والسلوك التفاوضي للولايات المتحدة خيبت آمال صناع القرار في طهران بشكل كبير"، وتابع"ومن وجهة نظر صناع القرار في طهران، عندما تعلم الولايات المتحدة أن التخصيب الصفري مستحيل في إيران ومع ذلك تصر على ذلك - فهذه علامة على أن الولايات المتحدة لا تسعى بشكل أساسي إلى التوصل إلى اتفاق وتستخدم المفاوضات كأداة لزيادة الضغوط".

وأشارت المصادر إلى أن "بعض المسؤولين الإيرانيين اعتقدوا في البداية أن واشنطن قد تسعى إلى التوصل إلى حل وسط مربح للجانبين، لكن هناك إجماع الآن على أن إدارة ترامب تقود المناقشات نحو طريق مسدود"، وعلم أيضًا أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران لا تريدان مغادرة طاولة المفاوضات، فإن الموقف الأمريكي يجعل المحادثات غير مثمرة، ومن غير المتوقع أن تستمر الاجتماعات الرسمية لفترة أطول.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن طهران لم تعد تأخذ على محمل الجد الجهود الأميركية الرامية إلى إبعاد نفسها عن الموقف الإسرائيلي المتشدد تجاه إيران، وترى في مقترحات الجانب الأميركي أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصر على عدم السماح بالتخصيب في إيران.

وفي السياتق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمنس الخميس، "صفر أسلحة نووية - هناك اتفاق مع الولايات المتحدة. صفر تخصيب؟ لا يوجد اتفاق".