تقرير: واشنطن والدوحة تدرسان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة

تعمل الولايات المتحدة مع قطر على آلية تتيح لإيران الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لأغراض إنسانية، ويركز المقترح، الذي لم يُعتمد نهائياً بعد، مبدئياً على نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في قطر، وهي جزء من نحو 100 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة عالمياً. وتُعدّ هذه الأموال المجمدة في معظمها عائدات مبيعات النفط التي حُجبت في الخارج بسبب العقوبات، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المنشأة القطرية قد تُصبح نموذجاً للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة أخرى، وقد تُمثل خطوة أولى نحو الإفراج عن شريحة بقيمة 24 مليار دولار تسعى طهران للوصول إليها سريعاً".ووفقاً للصحيفة فإن الآلية التي تتخذ من قطر مقراً لها ستمنح واشنطن أيضاً رقابة أكبر على الإنفاق الإيراني، وتحافظ على نفوذها في ضمان استمرار طهران في الوصول إلى أموالها المجمدة.

ولم توافق إيران بعد على هذه الآلية، التي كان من المتوقع أن تكون من بين عدة مقترحات ستطرحها واشنطن في المحادثات النووية مع طهران خلال الشهرين المقبلين.

ويأتي هذا الترتيب إضافةً إلى عائدات النفط المتجددة التي كان من المتوقع أن تحصل عليها إيران بعد موافقة واشنطن على السماح بالمبيعات بموجب الاتفاق المُوقع مؤخراً لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. في كلتا الحالتين، ستمنح الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات وموافقات أخرى لازمة لإتمام المعاملات.