الحل الإسرائيلي لقضية التهريب المستفحلة على الحدود المصرية الإسرائيلية

في الشهر الماضي، قرر سلاح الجو إنشاء مركز متخصص للمراقبة الجوية في الفرقة الإسرائيلية 80، بهدف التصدي لظاهرة التهريب على الحدود المصرية. وعلى عكس وحدات المراقبة الجوية الرئيسية في الشمال والجنوب، سيتمتع المركز الجديد بقدرات متقدمة لرصد وتحديد ومعالجة تهديدات الطائرات المسيرة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع الطوارئ الذي عقده قائد سلاح الجو الإسرائيلي، والذي تم الحديث عنه في i24NEWS، والذي شاركت فيه أيضًا جهات أمنية أخرى. في أعقاب التطورات، استدعى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير اجتماعًا خاصًا حول موضوع التهريبات على الحدود مع مصر، مع التركيز على الاستخدام المتزايد للطائرات المُسيّرة بغرض التهريب.

تُعتبر الطائرات المسيّرة تحديًا أمنيًا عالميًا يثير قلق الجيوش حول العالم، نظرًا لكونها وسائل صغيرة، متخفية ومعقدة يمكن استخدامها في المراقبة، والتشويش، والهجمات الدقيقة.

وفي مواجهة هذا التهديد المتصاعد، بدأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية بسباق تسلّح متقدم يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع والاستجابة ضد هذه الطائرات، من خلال تطوير أنظمة رصد واعتراض قصيرة وطويلة المدى.

وبحسب المصادر الأمنية، بعض الأنظمة الجديدة دخلت الخدمة العملياتية فعلاً، بينما أخرى في المراحل النهائية قبل انضمامها الميداني، في إطار خطة شاملة للتعامل مع التحديات المستقبلية في ميدان المعركة الحديثة.