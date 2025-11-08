الحوثيون:"تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية-أمريكية-سعودية واسعة في اليمن"

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة تجسس، يعزونها إلى تعاون بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي وأجهزة المخابرات السعودية. ووفقًا لوزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون، أُلقي القبض على عدد من أعضاء الشبكة في أعقاب عملية أمنية واسعة النطاق.

ووفقًا للبيان الصادر في صنعاء، "جمع العملاء معلومات عن بنى تحتية حساسة، بما في ذلك مواقع إنتاج أسلحة وقواعد عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. كما تزعم سلطات الحوثيين أن هؤلاء الجواسيس كانوا يتتبعون مسؤولين سياسيين وعسكريين يمنيين". ودعا الحوثيون السكان إلى "البقاء يقظين ضد أنشطة العدو التي تهدف إلى تقويض استقرار البلاد"، في حين نشروا مقاطع فيديو تظهر عددا من المشتبه بهم "يعترفون" بأفعالهم، ويفترض أنهم فعلوا ذلك تحت الإكراه.

ويزعم الحوثيون أن "مركز عمليات" الشبكة كان مقره في المملكة العربية السعودية، حيث كان يُنسق من هناك عدة خلايا مستقلة تعمل داخل اليمن. وبحسب التقارير، تلقت هذه الخلايا معدات مراقبة متطورة وتدريبًا من ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين.