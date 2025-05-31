مكتب نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل لحسم المعركة ضد حماس

قال مكتب نتنياهو بشأن رد حماس، مساء اليوم السبت، إن "حركة حماس تواصل التمسك برفضها التوقيع على الاتفاق"، وتابع"في حين وافقت إسرائيل على خطة ويتكوف المُحدّثة لإطلاق سراح رهائننا تصر حماس على رفضها".

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "حماس مسؤولة عن استمرار الحرب برفضها إطلاق سراح الرهائن والتخلي عن سلاحها".

وفي السياق قال مسؤول في حماس، مساء اليوم السبت،" لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة" وأضاف"موقف ويتكوف غير عادل ومنحاز بالكامل لإسرائيل"، وتابع"موقف ويتكوف اتجاه الحركة غير عادل ويُظهر تحيزا كاملا لإسرائيل"

وكان المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد اعتبر، مساء اليوم السبت، أن "رد حركة حماس على المقترح الأميركي غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا إلى الوراء"، وأضاف عبر منصة "إكس"، أن "على حماس أن تقبل المقترح الإطاري الذي تم طرحه كأساس للمحادثات غير المباشرة، لبداية المفاوضات على الفور الأسبوع الوشيك".

فيما قال مكتب نتنياهو بشأن رد حماس في بيان، مساء اليوم السبت، إن "حركة حماس تواصل التمسك برفضها التوقيع على الاتفاق"، وتابع"إسرائيل ستواصل عملياتها في قطاع غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة حماس".