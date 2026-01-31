على الرغم من تحذير ترامب: التكتل الشيعي في العراق يدعم نوري المالكي لرئاسة الحكومة

أكد تحالف الفصائل السياسية الشيعية في العراق، اليوم السبت، على دعمه لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن لن تقدم أي مساعدة للعراق في حال عودة المالكي إلى السلطة. وشدّد "الإطار التنسيقي" في بيان، اليوم السبت، على أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص بعيدا عن الإملاءات الخارجية"، مؤكدا على "تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء".

وقد اختارت كتلة "الإطار التنسيقي"، التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان، المالكي، أول رئيس وزراء منتخب للعراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003، مرشحًا لها لهذا المنصب عقب الانتخابات.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" الأسبوع المنصرم، وصف ترامب نوري المالكي بأنه "خيار سيئ للغاية" للعراق، زاعمًا أن رئاسته السابقة، بين عامي 2006 و2014، لم تجلب سوى "الفقر والفوضى العارمة".

وتُعدّ تهديدات ترامب أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الجمهوري للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق، الذي لطالما سار على حافة الهاوية بين أقرب حليفين له، واشنطن وطهران.