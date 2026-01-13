" السفن لا تأتي - الحوثيون انتصروا": وضع ميناء إيلات الصعب

لا يزال ميناء إيلات، أحد أهم الأصول الاستراتيجية لإسرائيل، متوقفًا عن العمل منذ دخول التهديد الحوثي على خط الملاحة في البحر الأحمر، وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث يقبع الميناء في حالة شلل شبه كامل منذ عامين وشهرين، وسط تصاعد الخلافات بين مالكيه وغياب حلول حكومية فعالة.

وقال راز زامير، المسؤول عن المشتريات والتعاقدات في الميناء، إن الوضع الحالي يعكس حالة غير مسبوقة من الجمود، مضيفًا:

«الميناء شاغر، لا يوجد عمل، ولا تدخل أي سفينة… الحوثيون انتصروا علينا». وأشار إلى أن الميناء كان قبل الحرب يعمل بكامل طاقته «إلى درجة أنه لم يكن هناك مجال للحركة».

من جهتها، قالت باتيا زعفراني، نائبة المدير المالي، إن الميناء يبدو وكأنه خرج من حسابات الدولة، موضحة أن توقفه عن العمل أثّر بشكل مباشر على نحو 180 موظفًا، إضافة إلى 300–400 عائلة تعتمد عليه في مدينة إيلات. وأضافت:

«يبدو وكأن أحدًا لا يهتم بمرفق كان يشكل مصدر رزق رئيسيًا لمئات العائلات».

بدوره، عبّر رئيس بلدية إيلات إيلي لانكري عن غضبه من استمرار شلل الميناء، قائلًا:

«الوضع الذي يكون فيه الميناء متوقفًا بالكامل هو وضع لا يمكن القبول به».

وأوضح رئيس مجلس إدارة الميناء آفي خورمارو أن الميناء كان يمر عبره أكثر من نصف واردات السيارات إلى إسرائيل قبل الحرب، بما يقارب 150 ألف مركبة سنويًا، مؤكدًا:«اليوم لا تمر سيارة واحدة عبر الميناء».

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، أفاد مسؤولون في الميناء بأن التعويضات التي تلقاها منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم بلغت نحو 15 مليون شيكل فقط، وهو مبلغ لم يكفِ سوى لتغطية نفقات التشغيل لمدة شهرين، ما اضطر الموظفين إلى مواجهة الأزمة دون شبكة أمان كافية.

ويثير استمرار تعطّل ميناء إيلات تساؤلات متزايدة حول مستقبل أحد المرافق الحيوية في جنوب البلاد، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة وغياب رؤية واضحة لإعادته إلى العمل.