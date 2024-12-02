تقرير: هذه الفصائل العراقية تنضم للقتال الى جانب الجيش السوري ضد فصائل المعارضة

كشف تقرير لوكالة رويترز دخول فصائل عراقية مسلحة للمشاركة في القتال في سوريا الى جانب الجيش السوري ضد فصائل المعارضة السورية التي أطلقت هجوما منذ يوم الأربعاء الماضي.

ونقل التقرير عن مصدران عسكريان سوريان أن "فصائل شيعية موالية لإيران دخلت من العراق، لمساعدة الجيش السوري خلال القتال"، في حين أوضح مصدر كبير في الجيش السوري أن العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي عبروا من طريق عسكري قرب البوكمال على الحدود بين البلدين، وتوجهوا نحو حماة شمال سوريا.

وأشار المصدر إلى أن "تلك التعزيزات الجديدة أرسلت خلال الليل لمساعدة الجيش على الخطوط الأمامية في الشمال". ولفت المصدر إلى أن هذه الفصائل كان بينها الجماعات المسلحة "فاطميون" و"كتائب حزب الله العراقي".

من جانبه أكد وزير الداخلية العراقي أمس أن تعزيزات تم ارسالها الى المناطق الحدودية مع سوريا، مشددا على أن الحدود مغلقة ومؤمنة بشكل تام.