إسرائيل تبني جدارا خرسانيا على الحدود بين إسرائيل وسوريا

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قررت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تغيير خطوط الدفاع على الحدود مع سوريا. وعلى ضوء ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي ببناء جدار خرساني مبني على أساسات خرسانية عالية ليكون حاجزًا بين الجانبين الإسرائيلي والسوري. في الوقت نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي تشكيلات عسكرية لمنع محاولات المواطنين الدروز عبور الحدود إلى الأراضي السورية، كما حدث ثلاث مرات في الأيام الأخيرة.

وقرر الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع بناء التحصينات في منطقة مجدل شمس، استقدام ثلاث سرايا من حرس الحدود، وقوة من مشاة البحرية، وسريتي تدريب من لواء جفعاتي، إلى المنطقة لتأمين الحدود ومنع المواطنين الإسرائيليين من المغادرة إلى سوريا.

ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود عشرات الدروز الإسرائيليين في قرية الخضر السورية، ممن عبروا الحدود في الأيام الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أنهم يقيمون في منازل أقاربهم في قرية المغار الدرزية. ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن قرية الخضر تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ويشار إلى أنه في أعقاب الأحداث الأخيرة في سوريا ، اجتاز المئات من الدروز السياج الحدودي بعد دفعهم ومهاجمتهم رجال الشرطة والجيش، الشرطة الإسرائيلية لم تنجح بإيقاف مشتبهين.