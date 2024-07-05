تقرير:"حماس أبلغت حزب الله أنها وافقت على اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة"

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أن"حركة حماس أبلغت حزب الله بموافقتها على الخطوط العريضة لصفقة وقف إطلاق النار الحالي" مشيرة إلى أن" الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رحب بهذه الخطوة".

كما أفادت الوكالية في تقرير لها أن "وفداً من حماس برئاسة نائب زعيم الحركة خليل الحية سيطلع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على آخر التطورات خلال اجتماع في بيروت"

وفي السياق قال أحد المصادر، وهو عضو كبير في حزب الله، لوكالة رويترز إن "حزب الله ستتوقف عن إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار" في أشارة إلى حيز التنفيذ. وقال المسؤول "إذا تم التوصل إلى اتفاق مع غزة، فمنذ ساعة الصفر سيكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان". وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات من حزب الله.

ولنتذكر أنه في الأيام القليلة الماضية، يبدو أن الرياح تتجه نحو التوصل إلى اتفاق. حيث قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لعائلات الرهائن "إننا أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى". ومن جهته قال مصدر في حماس لقناة "الميادين" اللبنانية إن "حركة حماس قدمت تعديلاتها على الوثيقة الإسرائيلية الأخيرة دون المساس بالقضايا الأساسية".

فيما ذكرت القناة الإسرائيلية (12)، مساء اليوم الجمعة، أن "نتنياهو يرى أن حماس أدرجت في الاقتراح ألغاما لا يمكن القبول بها"