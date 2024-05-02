جو بايدن يدين المتظاهرين المناهضين لإسرائيل في الحرم الجامعي: "تدمير الممتلكات ليس من أشكال التظاهر الحر"

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي أحدثت دماراً في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد، قائلا "لا مكان" لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ليست أمة تُسكِت الناس". واضاف"تدمير الممتلكات ليس من أشكال التظاهر الحر، وتحطيم النوافذ، وإغلاق الجامعات، وإلغاء الفصول الدراسية وحفلات التخرج - لا شيء من هذا يعتبر احتجاجًا سلميًا".

وفي إشارة إلى سلسلة الإجراءات التي نفذتها المنظمات المناهضة. - متظاهرون إسرائيليون في جامعة كولومبيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وفي مؤسسات تعليمية أخرى. وتابع بايدن: “تهديد الناس وترهيبهم وبث الخوف في نفوسهم، هذا ليس احتجاجًا سلميًا، إنه مخالف للقانون”.

وقال قبل أن يدين جميع أشكال التمييز: “لا ينبغي أن يكون لمعاداة السامية أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود مكان في أي حرم جامعي – في أي مكان في أمريكا”. وتابع "أتفهم أن الناس لديهم مشاعر قوية وقناعات عميقة. في أمريكا، نحن نحترم ونحمي حقهم في التعبير عنها، لكن هذا لا يعني أن كل شيء مسموح به"وأضاف "يجب أن يتم ذلك دون عنف ودون تدمير ودون كراهية وبما يتوافق مع القانون. لا تخطئوا: كرئيس، سأدافع دائمًا عن حرية التعبير، لكنني سأظل دائمًا حازمًا في الدفاع عن سيادة القانون".

وأكد بايدن على أنه "لقد رأينا جميعًا صورًا تتحدى مبدأين أمريكيين أساسيين: الأول هو الحق في حرية التعبير، الذي يسمح للناس بالتجمع السلمي وإسماع أصواتهم. والثاني هو سيادة القانون. ويجب احترام هذين المبدأين. نحن نحن لسنا دولة استبدادية حيث نقوم بإسكات الناس أو سحق المعارضة"