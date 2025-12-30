احتجاجات واسعة في إيران، و طهران تفرض إغلاقا بسبب "الطقس"

خرج الكثير من الايرانيين اليوم (الثلاثاء) أيضًا إلى شوارع إيران دعمًا للاحتجاج ضد التضخم، وارتفاع الأسعار، ومشاكل الأسعار.

في اليوم الثالث على التوالي من التظاهرات، دعا المتظاهرون الجميع للمشاركة في التمرد: "أغلقوا المحلات - اجلسوا مكتوفي الأيدي"

السلطات في طهران أمرت بفرض إغلاق في جميع أنحاء المحافظة، بحجة الطقس البارد والحاجة إلى ضمان توفير طاقة مستقر.

كما هو معروف، خرج الآلاف من المواطنين في الأيام الأخيرة إلى الشوارع بهتافات ضد النظام، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخطيرة وظروف المعيشة الصعبة. وقد تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ردت، كما كان متوقعاً، بالعنف.

وفي خطوة غير معتادة - نشر أمس حساب الموساد على تويتر بالفارسية رسالة غير عادية لمواطني إيران ودعا: "اخرجوا معًا إلى الشوارع، لقد حان الوقت. نحن معكم، ليس فقط عن بعد وبالكلام - نحن معكم أيضًا على الأرض."

في وقت سابق، أفاد قناة "إيران إنترناشونال" نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الحرس الثوري يعمل على تطوير رؤوس حربية بيولوجية وكيميائية للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.