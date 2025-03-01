تقرير: حكومة الشرع تمنع المنظمات الفلسطينية الاحتفاظ ببنية عسكرية

صرح مسؤولون فلسطينيون في سوريا إن السلطات الجديدة في البلاد لا تسمح للتنظيمات الفلسطينية، بما يشمل حماس والجهاد الإسلامي بالاحتفاظ ببنية عسكرية في إراضيها، جاء هذا وفقا لما أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية.

ووفقا للتقرير، إنه يجب على كل البنية التحتية لهذه التنظيمات في الأراضي السورية يجب أن تكون مدنية فقط : أي بنية مدنية، إعلامية، ومنظمات اجتماعية بين المجتمع الفلسطيني في سوريا.

وأفيد أيضا، أن القيادة الجديدة في سوريا أغلقت مراكز المنظمات الفلسطينية التي كانت مدعومة من نظام الأسد، وحتى أنها صادرت عدد من المراكز لصالحها. وحاليا فإن الممثليات الرسمية الفلسطينية التي تتواجد في سوريا هي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.