"مجهولون يطلقون على أنفسهم اسم سرايا الثائرين يصدرون تحذيرات لسكان حلب بمغادرة المدينة"

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على خلفية التقارير عن أنباء عن مباحثات لابرام اتفاق سلام مرتقب بين إسرائيل وسوريا ، أوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات بأن الكثيرين في سوريا تلقوا الخبر في استغراب، نظرا لضعف مكانة الشرع الكبير ، والانشقاقات عنه من قبل الجماعات المسلحة الموالية له والتي ينخرط جزء منها داخل الأمن السوري، مشيرا الى بيان جماعة أطلقت على نفسها سرايا الثائرين أمهلت موظفين بعهد النظام السابق من الخروج من حلب.

الصحافي من الجولان عطا فرحات "كان هناك استغراب في سوريا للأنباء حول مثل هذا الاتفاق، حاليا الشرع ضعيف جدا في سوريا ، أولا من جانب الفصائل الموالية له، حيث نشهد اليوم انشقاقات من قبل هذه الفصائل، فبعد تفجير الكنيسة في دمشق، صدر بيان عن أنصار السنة تبنت فيه التفجير، وهي مجموعة انشقت عن أحرار الشام والتي بايعت الشرع للرئاسة أيضا، وهذا يعني وجود مجموعة تعمل على الأرض وفي الميدان وجزء منهم داخل الأمن العام السوري تعمل ضده".

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وأشار فرحات الى بيان صدر صباح الخميس "لمجموعة في حلب تطلق على نفسها سرايا الثائرين ، وهي مجموعة موالية له، خرجت معه من إدلب ، أعطت مهلة لجميع الموظفين الذين كانوا في عهد النظام السابق بإخلاء وظائفهم وأن يخرجوا من حلب، وإلا سيواجهون القتل". وتابع "يشير هذا الى ضعف الشرع الكبير داخليا، حتى بين المجموعات التي أيدته، أضف لذلك، الآن العلويون والدروز وقسد ضد، ما يعني أن نصف الشعب السوري وما يزيد ضده".