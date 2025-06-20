طهران: آلاف الإيرانيين يتظاهرون دعما للنظام

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تظاهر آلاف الإيرانيين في شوارع طهران، اليوم الجمعة، تعبيراً عن معارضتهم لإسرائيل، في مظاهرات نُظمت بعد صلاة الجمعة، وفقاً لصور بثها التلفزيون الرسمي الإيراني. وأعلن مذيع الأخبار في التلفزيون الوطني، واصفاً المظاهرات: "هذه جمعة تضامن ومقاومة الأمة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد".

ورفع المتظاهرون في العاصمة صوراً لقادة عسكريين قُتلوا منذ اندلاع الصراع مع إسرائيل، رافعين أعلام إيران وحزب الله اللبناني. وكُتب على إحدى اللافتات: "سأضحي بحياتي من أجل قائدي"، في إشارة مباشرة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي. وامتدت المظاهرات إلى عدة مدن إيرانية أخرى. كما شهدت تبريز، شمال غرب البلاد، وشيراز، جنوبها، مسيرات مماثلة، وفقاً للتلفزيون الرسمي.

وتُظهر لقطات تلفزيونية حشوداً غفيرة تهتف بشعارات معادية لإسرائيل في عدة أحياء من العاصمة الإيرانية. ويُنظم النظام بانتظام هذه المظاهرات العنيفة بعد صلاة الجمعة لتعبئة الرأي العام.