تقارير: مقتل الحارس الشخصي لحسن نصر الله في هجوم بطهران

تقرير: قتل الحارس الشخصي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية. وبحسب التقارير، قُتل معه أيضًا "قائد في الميليشيا الشيعية في العراق". وهذه أول ضربة مباشرة تُوجه إلى وكيل إيراني.

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الحارس الشخصي لنصر الله أبو علي خليل
الحارس الشخصي لنصر الله أبو علي خليلArab networks

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أفادت تقارير في إيران، اليوم السبت، بمقتل الحارس الشخصي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ابو علي خليل، في غارة جوية إسرائيلية. وبحسب التقارير، قُتل معه أيضًا "قائد في الميليشيا الشيعية في العراق". وهذه أول ضربة مباشرة تُوجه إلى وكيل إيراني.

https://x.com/i/web/status/1936437994887451048

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مراسل i24NEWS: بلدية تل أبيب تقرر فتح الملاجئ في المدية، وحزب الله ينفي مقتل حسن نصر الله

ويُبرز مقتل هذا الرجل المقرب من نصر الله مدى قوة العلاقة بين الحزب وطهران.

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