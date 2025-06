تقارير: مقتل الحارس الشخصي لحسن نصر الله في هجوم بطهران

أفادت تقارير في إيران، اليوم السبت، بمقتل الحارس الشخصي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ابو علي خليل، في غارة جوية إسرائيلية. وبحسب التقارير، قُتل معه أيضًا "قائد في الميليشيا الشيعية في العراق". وهذه أول ضربة مباشرة تُوجه إلى وكيل إيراني.

