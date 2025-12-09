موجة اعتقالات واسعة شمال إسرائيل: اعتقال مسؤولين في منظمات إجرامية ورئيس بلدية سابق

في حملة واسعة النطاق للشرطة والقوات الخاصة في منطقة الناصرة، تم الليلة اعتقال عدد من كبار المسؤولين في منظمات إجرامية شمال إسرائيل •

i24NEWS
دقيقة 1
سيارة شرطة - صورة توضيحيةAvshalom Sassoon/Flash 90

شنّت الشرطة مساء أمس (الأربعاء) حملة اعتقالات واسعة النطاق في منطقة الناصرة، استهدفت شخصيات بارزة في منظمات إجرامية ناشطة شمال البلاد. وتُنفّذ العملية بالتعاون مع قوات الشرطة الخاصة.

Video poster
عميل سري يقود لاعتقال 60 مشتبها بالاتجار بالسلاح في إسرائيل

وأفادت مصادر مطلعة أن من بين المعتقلين عدد من كبار الشخصيات في عالم الجريمة، من بينهم شخصية بارزة تُعتبر الرجل الثاني في إحدى المنظمات الإجرامية الرئيسية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على رئيس بلدية  سابق لمدينة في شمال إسرائيل وابنه في إطار المداهمة. ولم تُفصح الشرطة بعد عن تفاصيل الشكوك المُحددة ضد المتورطين.

