موجة اعتقالات واسعة شمال إسرائيل: اعتقال مسؤولين في منظمات إجرامية ورئيس بلدية سابق
في حملة واسعة النطاق للشرطة والقوات الخاصة في منطقة الناصرة، تم الليلة اعتقال عدد من كبار المسؤولين في منظمات إجرامية شمال إسرائيل •
دقيقة 1
شنّت الشرطة مساء أمس (الأربعاء) حملة اعتقالات واسعة النطاق في منطقة الناصرة، استهدفت شخصيات بارزة في منظمات إجرامية ناشطة شمال البلاد. وتُنفّذ العملية بالتعاون مع قوات الشرطة الخاصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن من بين المعتقلين عدد من كبار الشخصيات في عالم الجريمة، من بينهم شخصية بارزة تُعتبر الرجل الثاني في إحدى المنظمات الإجرامية الرئيسية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على رئيس بلدية سابق لمدينة في شمال إسرائيل وابنه في إطار المداهمة. ولم تُفصح الشرطة بعد عن تفاصيل الشكوك المُحددة ضد المتورطين.
