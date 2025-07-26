الجزائر: قوات الأمن تعتقل عددا من المتظاهرين مع غزة في العاصمة

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نشر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، تدوينة كشف فيها النقاب عن أن "قوات الأمن الجزائرية فرّقت وقفة سلمية نُظمت بساحة الشهداء في العاصمة نصرة لغزة، واعتقلت عددًا من المشاركين، بينهم ابنه الأصغر أحمد ياسين. وفق ما نقله موقع "عربي21".

فيما شهدت ولايات أخرى محاولات تضامن مشابهة تعرضت للتفريق، ما يطرح تساؤلات حول مدى اتساق الخطاب السياسي مع واقع الحريات العامة.

وقال مقري في التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "وقف عدد من الشباب في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة نصرة لأهلنا في غزة، وحتى يرسل الجزائريون لأهلنا في فلسطين رسالة بأننا معهم، وللكيان وحلفائه الأمريكان بأنهم لن يستفردوا بأبنائنا وإخواننا وأخواتنا المظلومين في أرض الرباط.. ولكن للأسف الشديد فرقتهم القوات الأمنية، واعتقلت عددًا منهم، من بينهم ابني الأصغر أحمد ياسين".

ووفق نفس المصدر، فاـ"لجزائر التي تدعي دعما للفلسطينيين تعيش مفارقة صارخة، حيث يتكرر تأكيد الموقف الرسمي الداعم للمقاومة الفلسطينية، بينما تُواجه التحركات الشعبية المؤيدة بغلق الساحات والاعتقالات".