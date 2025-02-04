السعودية ومصر والأردن والامارات لواشنطن "نعارض خطة تهجير الغزيين"

أرسل خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعارضون فيها خطط "تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر والاردن، كما اقترحها الرئيس دونالد ترامب في نهاية كانون الثاني/يناير".

وبعثت الرسالة يوم الاثنين ووقعها وزراء خارجية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وكذلك مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ. ذكرت ذلك لأول مرة وكالة أكسيوس، التي أفادت أن الدبلوماسيين الكبار اجتمعوا في القاهرة في نهاية الأسبوع.

وأضافت الرسالة أن "إعادة إعمار غزة يجب أن يتم من خلال المشاركة المباشرة لسكان غزة. وسيعيش الفلسطينيون في أرضهم وسيساعدون في إعادة بنائها". وتابعت "ولا ينبغي حرمانهم من سيادتهم خلال عملية إعادة الإعمار، إذ يتعين عليهم المشاركة في العملية بدعم من المجتمع الدولي".