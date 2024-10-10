حالة من الهلع من الذعر في معالية أدوميم قرب القدس :"نسمع أصوات حفر تحت المنازل"

أفاد سكان مدينة معاليه أدوميم المجاورة لقرية العيزرية وبلدية أبو ديس بمنطقة القدس ، أنهم سمعوا أصوات حفر غير عادية تحت منازلهم. اتصل رئيس البلدية بالجيش الإسرائيلي، واليوم (الخميس) الموضوع قيد المراجعة أيضًا.

واتصل بعض سكان معاليه أدوميم، المدينة المجاورة للقدس، بالبلدية وأبلغوا أنهم سمعوا أصوات حفر تحت منازلهم. وأدى ذلك إلى قيام رئيس البلدية غاي يافارح ببعث رسالة حول الموضوع إلى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لفحص الموضوع والتأكد من الشبهات حول حفر انفاق تحت الأرض.

وأشار رئيس البلدية في رسالته إلى أنه "في العام الماضي، تلقينا العديد من الشكاوى من سكان المدينة حول ضجيج الحفر تحت منازلهم، وخاصة في حي تسيماح هسديه، "في البداية اعتقدنا أن الحديث يدور عن قلق نفسي نتيجة للسنة الصعبة التي مررنا بها، ولكن بما أن الشكاوى مستمرة، بل وتزايدت مؤخرًا - أود إجراء فحص شامل للمسألة، استخباراتيًا وجسديًا، من أجل استبعاد وجود بالفعل حفر نفق بين العيزرية وأبو ديس ومعاليه أدوميم".

وأدى هذا الطلب إلى إثارة ضجة واسعة النطاق، أجبرت رئيس البلدية غاي يفراح على إصدار توضيح: "من المهم بالنسبة لي أن أوضح أن هذه القضية قد أثيرت بالفعل من قبل السكان في الماضي، وتم فحص الطلب واستبعاده. وفي الوقت نفسه، اخترت التصرف بحذر شديد، لازالة الشك، وطلب فحص إضافي من القيادة العسركية. أطلب من الجميع الهدوء، هذا إجراء احترازي اتخذته ولا شيء غيره. وكما ذكرنا، فقد تم بالفعل فحص الأمر واستبعاده".