إسبانيا ترحب بالقادة العرب والأوروبيين لإنهاء الصراع في غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أن "الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين مهمة ولكنها غير كافية"، مشيرا إلى أنه "لا بد من إطلاق مسار سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وإلزام الأطراف (المعنية بالصراع) المشاركة فيه".

وأكد ألباريس على أن "الاجتماع يأتي في إطار دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة"، وأشار إلى "فرض إسبانيا عقوبات على مستوطنين إسرائيليين مارسوا العنف في الضفة الغربية"

وأوضح أن "هناك أيضاً رسالة أرسلناها إلى الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا طالبنا فيها بفرض عقوبات على إسرائيل"، وأردف: "نواصل المناقشة داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة. العنف الذي ترتكبه إسرائيل أمر غير مقبول"، وشدد على أهمية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وإن لم تكن كافية.

جاء تصريحات ألباريس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مدريد، قُبيل انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال المشكَّلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال الوزير ألباريس إن "حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو الحل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".

وخلال الاجتماع الذي يحمل عنوان: "من أجل تنفيذ حل الدولتين"، ستجري مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان فاعلية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، بينهم وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن وتركيا، إضافةً إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية النرويج وسلوفينيا وأيرلندا.