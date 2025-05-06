بين أوكرانيا وروسيا: الورطة الديبلوماسية التي أُقحِمَت إسرائيل بها رغما عنها

وجدت إسرائيل نفسها متورطة بشكل غير إرادي في مأزق دبلوماسي عندما تقدمت مؤسسة أوكرانية بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس لمصادرة أصول روسية في المدينة بقيمة 200 مليون دولار.

ويستند الطلب إلى قرار تحكيم دولي ضد روسيا صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويسعى الأوكرانيون الآن إلى تنفيذه في إسرائيل. ومن بين أمور أخرى، هناك طلب فرض حجز على فندق "سيرجي بالاس" في القدس وموقف سيارات "همعالوت" في القدس، وكلاهما مملوكان للحكومة الروسية.

الحديث يدور عن اثنين من العقارات يشكلان أهمية بالغة بالنسبة لبوتين، ولذلك كانا مهمين دبلوماسيا بالنسبة لإسرائيل على مر السنين، لأسباب لا يمكن التوسع فيها. وأمرت المحكمة المركزية بإحالة الطلب إلى الحكومة الروسية للرد عليه، كما أدخلت الحكومة الإسرائيلية في الطلب أيضًا.

وتخضع هذه القضية حاليا لمناقشات حساسة يشارك فيها، من بين جهات أخرى، ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ومجلس الأمن القومي، وسلطة أراضي إسرائيل، وغيرها. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS إن "هذا حدث دبلوماسي دراماتيكي من وجهة نظر إسرائيل، وهو حدث لا يزال في بداياته".