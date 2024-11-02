الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي من يتسهار خلال القتال في غزة ليرتفع العدد إلى 365

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل الجندي شنيور زلمان كوهين، 20 عاماً، خلال القتال في قطاع غزة، يتحدر من بلدة يتسهار في الضفة الغربية، وهو الخامس والعشرون في المنطقة الذي يسقط منذ بداية الحرب، ليرتفع عدد قتلى الجنوب إلى 365

ويعتبر شنيور زلمان كوهين عضو في لواء جفعاتي، ويتحدر من عائلة حاباد العريقة في يتسهار، درس في مدرسة متسبيه يتسهار الدينية وتطوع للدفاع عن الأراضي.

وقال رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، “كان شنيور شخصا يتمتع بنعمة داخلية مشعة، وهو عالم في التوراة ومقاتل موهوب”، في إشارة أيضا إلى الالتزام الرائد لعائلته، لا سيما خلال الانتفاضة الثانية. وأضاف أن “والده تطوع للدفاع عن الأراضي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.