"الكابتن إيلا" تباشر عملها بمنصب الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية

أُقيم اليوم (الأحد) في مقر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تل أبيب حفل تسليم منصب الناطق العسكري باللغة العربية. حيث ستخلف آلاء واوية العقيد أفيحاي أدرعي في المنصب بعد ولاية دامت نحو عشرين عامًا. وخلال الحفل تمت ترقية واوية إلى رتبة عقيد مُقدم.

ألاء وأوية المعروفة باسم "الكابتن أيلا"، تبلغ من العمر 36 عامًا، وُلدت في قلنسوة، والتحقت بالجيش في عام 2013 لتكون أول جندية من منطقة المثلث. عملت ألاء في قسم "نيو ميديا" في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وعند خروجها إلى دورة الضباط حصلت على "وسام التميز" من الرئس الإسرائيلي. لديها حوالي نصف مليون متابع على تيك توك وإنستغرام.

الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيحاي أدرعي، سيواصل تقديم المساعدة لنشاط قسم اللغة العربية والشرق الأوسط في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أوقات الروتين والطوارئ بصفة مستشار. في الفترة القريبة سيستمر في تشغيل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه، مع التركيز على نقل الرسائل خلال الأحداث العملياتية.

يُعتبر أدرعي شخصية معروفة جدًا في العالم العربي، وقد أُجريت معه مئات المقابلات على القنوات المختلفة - بما فيها الجزيرة والعربية. وبالتوازي مع نشاطه في التلفزيون باللغة العربية، يدير حسابات الجيش الإسرائيلي على شبكات التواصل الاجتماعي باللغة العربية.