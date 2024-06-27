نائب جمهوري يدعو إدارة بايدن إلى إنهاء عملية المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم قبالة غزة

وجه عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري البارز ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مايك روجرز، رسالة إلى إدارة بايدن، وحث الحكومة على إنهاء عملية المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم قبالة غزة، ووصفها بأنها "غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومكلفة".

وتمثل هذه الرسالة الموجهة إلى كبار مسؤولي الأمن القومي والدفاع، تصعيدا في معارضة النائب لهذا المشروع. وعلى الرغم من أنه أعرب سابقًا عن عدم موافقته، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن موقفه رسميًا كتابيًا.

وأكد رئيس اللجنة انخفاض حصيلة العملية، مستشهدا بأرقام دقيقة حول كمية المساعدات المقدمة، كما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها العسكريون، مشيراً إلى الإصابات التي لحقت بالجنود الأمريكيين. ووفقا للبيانات الأخيرة، فإن "الكثير من المساعدات التي تم تسليمها لا تزال في انتظار التوزيع على ساحل غزة، حيث قام برنامج الأغذية العالمي بتعليق عمليات التسليم بسبب المخاوف الأمنية".

وتقدر تكلفة العملية، التي يشارك فيها نحو ألف جندي أميركي، بعدة مئات الملايين من الدولارات في الأشهر الأولى من عملها. وإزاء هذه النتائج، يدعو المشرع الإدارة إلى الوقف الفوري لهذه العملية التي يعتبرها غير ناجحة. وتوصي بالنظر في وسائل أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر أو الجو.