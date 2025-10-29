هذا النشاط الصيني في ايران يثير مخاوف إسرائيل

على خلفية التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد إيران في إعادة تأهيل برنامج الصواريخ الباليستية خاصتها، نقلت جهات إسرائيلية رسائل إلى بكين في الآونة الأخيرة، تطالبها فيها ألا تنقل إلى طهران شحنات المواد الكيميائية التي تساعد في إنتاج الوقود الصلب ، هذا ما ألإاد به مساء اليوم المحلل العسكري في قناتنا العبرية يوسي يهوشاع.

كما ذكرت شبكة CNN نقلاً عن مصادر استخبارات أوروبية، فإن عدة شحنات من نترات مغنيسيوم بيركلورات، وهي المادة الرئيسية في تصنيع الوقود الصلب الذي يدفع الصواريخ الباليستية، وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني. وقالت المصادر إن الشحنات التي بدأت بالوصول اليوم، تحتوي على حوالي 2000 طن من هذه المادة. وتعتبر هذه المشتريات جزءًا من الجهود المبذولة لإعادة تأهيل مخزون الصواريخ الذي تضرر خلال عملية "مع كليفى".

في غضون ذلك، قال رئيس وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد برس إن إيران لا تبدو وكأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، لكن الوكالة رصدت مؤخرًا حركة متجددة في مواقع نووية في البلاد. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "المادة النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال موجودة". وفي مقابلة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال: "نحن بحاجة للعودة هناك والتأكد من أن المادة لا تزال هناك، ولم يتم نقلها لاستخدام آخر".